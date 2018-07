Suivi des projets de développement local : Une Commission ministérielle intersectorielle à Béchar

Une Commission ministérielle intersectorielle effectue, depuis lundi, une visite de travail dans la wilaya de Béchar, en vue de suivre les projets de développement local dans la wilaya, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Présidée par le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoune, cette Commission est composée des Secrétaires généraux (SG) des ministères de l'Habitat, des Ressources en eau, de l'Agriculture et Développement rural, ainsi que des Travaux publics et des Transports.

Lors de cette visite de deux jours, les membres de la Commission se sont enquis de l'état d'avancement des différents projets de développement local.

La visite a également permis d'évaluer ces projets, en vue de soumettre un rapport détaillé.

En marge de la visite, M. Dahmoune a rappelé «l'intérêt accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika aux wilayas du Sud, ainsi que l'importance accordée par le Gouvernement à la prise en charge de l'ensemble des préoccupations des citoyens en vue de l'amélioration du cadre de vie des habitants et de l'environnement, au niveau de la wilaya de Béchar».

Au terme de sa visite, le SG du ministère de l'Intérieur a supervisé une rencontre avec les acteurs de la société civile de la wilaya, laquelle lui a permis d'écouter les préoccupations des citoyens et des jeunes de la région, a conclu le communiqué.