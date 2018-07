Laghouat : Plusieurs postes dans l’éducation

Pas moins de 95 postes internes de promotion dans 11 grades de l’éducation ont été ouverts au niveau des établissements scolaires à travers la wilaya de Laghouat, a-t-on appris auprès de la direction locale du secteur de l’Éducation. Ces postes, dont la promotion s’effectue sur concours oral, concerne les directeurs d’écoles primaires (14 postes), les inspecteurs du palier primaire (8 postes), les inspecteurs d’enseignement moyen (8), les conseillers pédagogiques (45 postes), le reste étant réparti sur divers grades. Les candidats remplissant les conditions requises pourront prendre part au concours national ouvert pour 168 postes d’inspecteurs d’éducation physique et sportive, en vue de contribuer à la promotion de la performance pédagogique et administrative. Près de 1.126 admis au concours écrit sont attendus au concours oral pour les grades de professeurs du palier primaire, 439 superviseurs de l’éducation, 63 intendants, 120 conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, a-t-on ajouté de même source. Il est relevé également l’ouverture, au titre du nouveau recrutement, de 97 postes dans les différents corps et grades, dont celui d’enseignant de langue arabe du palier primaire (12 postes), d’enseignant de la langue française du cycle primaire (35 postes) et d’enseignant de la langue amazighe du primaire (3 postes), en plus des grades de sous-intendants, conseiller d’orientation scolaire et professionnelle et d’attaché de laboratoire.