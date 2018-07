Décès de Paul-Louis Thirard : Hommage à Paris à un grand militant de la cause nationale

Un hommage a été rendu au militant de la cause nationale, Paul-Louis Thirard, décédé le 24 juin dernier à l'âge de 85 ans, à l'occasion d'une cérémonie de crémation qui s'est déroulée le 28 juin au cimetière de Père Lachaise, en présence d'un représentant de l'ambassade d'Algérie à Paris, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire du défunt et un message adressé par l'ambassadeur d'Algérie à son épouse, Mme Agnès Thirard, ainsi qu'à toute sa famille, a été lu à l'occasion de cette cérémonie», note la même source. Dans son message, «l'ambassadeur d'Algérie à Paris a assuré la veuve que l'Algérie sera toujours reconnaissante pour l'engagement du défunt en faveur de la lutte anticoloniale du peuple algérien», ajoute le communiqué. Paul-Louis Thirard est connu pour être un militant anticolonialiste et défenseur de la cause juste du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de son indépendance, qu'il a défendue avec toutes ses forces. Il a rejoint le réseau Jeanson et signé le manifeste des 121, rappelle-t-on.