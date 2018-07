Conseil constitutionnel : Visite d’une délégation sahraouie

Une délégation du parlement de la République arabe sahraouie démocratique a effectué hier une visite au siège du Conseil constitutionnel à Alger, où des explications exhaustives lui ont été fournies sur le fonctionnement et les missions du conseil, a indiqué un communiqué du conseil. Des explications ont également été fournies à la délégation sur le rôle du Conseil constitutionnel dans «la consolidation de l'État de droit et la promotion des droits et libertés». La délégation parlementaire sahraouie effectue une visite officielle en Algérie, à l'invitation de l'Assemblée populaire nationale.