Djamel Beghal remis aux autorités algériennes

Djamel Beghal, condamné en 2003 en Algérie à 20 ans de réclusion pour appartenance à un groupe terroriste, a été remis hier aux autorités algériennes par les autorités françaises, a-t-on appris de source proche du dossier. La même source précise que Djamel Beghal sera traduit devant les autorités judiciaires pour l'affaire dont il a été jugé par contumace et condamné à 20 ans de réclusion par le tribunal criminel d'Alger, le 16 février 2003, afin de «vider son mandat d'arrêt et être rejugé pour les faits dont il a fait l'objet de poursuite». Les autorités judiciaires algériennes ont tenté de le faire extrader de France, mais leur tentative est restée «infructueuse, au motif que le concerné a été déchu de la nationalité française en 2006», explique la même source. Le concerné a été plusieurs fois poursuivi et condamné par les autorités judiciaires françaises, dont la dernière condamnation remonte à 2006.