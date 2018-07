Commission mixte : algéro-mauritanienne de coopération douanière Réunion aujourd’hui à Nouakchott

La Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération douanière se tiendra aujourd’hui, avec la participation du directeur général des Douanes algériennes, Farouk Bahamid, a indiqué un communiqué des Douanes. Cette rencontre de deux jours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord signé entre le gouvernement algérien et le gouvernement mauritanien, le 8 novembre 2017 à Nouakchott, relatif à la création d’un poste frontalier terrestre au niveau de la bande frontalière commune, PK 75, précise la même source. Ce poste est de nature à contribuer à sécuriser les frontières, faciliter la circulation des personnes et des marchandises et promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays. Ce projet s’inscrit également dans le cadre des recommandations de l’Organisation mondiale des douanes relatives aux contrôles coordonnés des frontières, note le communiqué.