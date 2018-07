Décès de l’ancien journaliste de l’APS Abdelhadi Merad

L’ancien journaliste de l’Agence Algérie presse service (APS) Abdelhadi Merad est décédé hier à Alger à l’âge de 76 ans, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès d'un proche du défunt. Abdelhadi Merad est décédé dans la matinée à l’hôpital Salim-Zemirli à El Harrach, a précisé son frère, Abderezzak Merad. Rédacteur en chef de la coordination d’Annaba de l’APS, feu Merad était correspondant de presse à Madrid et New York (Etats-d’Unis). Le défunt, également ancien collaborateur à la revue El Djeich, avait rejoint l'APS dans les années 1960, où il a travaillé dans plusieurs services avant d’occuper le poste de correspondant de l’APS, dans les années 1980, à Madrid et New York, successivement. En 1990, le défunt avait rejoint la coordination d’Annaba avant sa mise la retraite en 2006. Toujours souriant, Abdelhadi Merad était apprécié par tous ses collègues pour ses qualités tant morales que professionnelles.

Condoléances



Affecté par le décès de Abdelhadi Merad, journaliste et ancien correspondant de l’APS à l’étranger, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, présente à l’ensemble de sa famille ses condoléances les plus attristées et les assure, en cette douloureuse circonstance, de toute sa sympathie et son soutien.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.