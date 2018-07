Militant de la première heure : Décès du moudjahid Mustapha Benabid

Le moudjahid Mustapha Benabid, dit "Si Messaoud", est décédé à l'âge de 91 ans, a-t-on appris dimanche auprès du ministère des Moudjahidine.

Le défunt sera inhumé dimanche après la prière Dohr au cimetière de Bouzourane à Batna, a précisé la même source. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, présente ses sincères condoléances à la famille et aux compagnons d'arme du défunt, suite à la perte de ce "moudjahid et symbole de nationalisme pour son précieux apport au service des deux batailles, celle de la libération et celle de l'édification". Né le 27 mars 1927 à Ouled Chlih à Batna, Mustapha Benabid était parmi les premiers à répondre à l’appel de la guerre de Libération du 1er Novembre.

Il avait rallié les rangs de la Révolution le 6 février 1955 et avait participé à plusieurs batailles et opérations militaires dont la Bataille de Djebal Amzdour.