Adrar : Reddition d'un terroriste

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts de qualité continus fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, hier, aux autorités militaires à Adrar, dans la 3ème Région militaire. Il s'agit de Abouzou Sid Ameur, qui a rallié les groupes terroristes en 2017. Il avait en sa possession une mitrailleuse Dictariov, deux bandes à munitions, ainsi que des munitions".

D’autre part, un détachement de l'ANP "a saisi, à In Guezzam (6ème RM), 45 groupes électrogènes, 30 marteaux piqueurs et 4 détecteurs de métaux". Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bouira (1ere RM) et Laghouat (4ème RM), 4 individus et saisi un 1 fusil de chasse, 312 unités de différentes boissons et 2 véhicules ".