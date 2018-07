Béchar : Saisie de plus de 32 kg de kif traité

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, samedi à Béchar (3e Région militaire), 32,2 kilogrammes du kif traité», précise un communiqué du MDN. D’autres détachements, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam (6e RM), «ont arrêté 27 individus de différentes nationalités et saisi 6 groupes électrogènes, 5 détecteurs de métaux, 9 marteaux-piqueurs, 5 véhicules tout-terrain, 5 tonnes de denrées alimentaires et 3 téléphones satellitaires», ajoute-t-on.

Dans le même contexte des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Tiaret et Tlemcen (2e RM) 10.509 unités de boisson alcoolisées».

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des éléments des Garde-frontières «ont intercepté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Naâma (2e RM)».