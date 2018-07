Conférence sur les investissements : Un groupe parlementaire aujourd’hui à Belgrade

Une délégation des deux chambres du Parlement prend part, aujourd’hui à Belgrade (Serbie), aux travaux d'une Conférence parlementaire de haut niveau sur les investissements et la facilitation du commerce, organisée par l'Assemblée parlementaire de la méditerranée (APM) en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. La conférence de deux jours portera sur plusieurs sujets, notamment le processus de rapprochement euro-méditerranéen, les règles de l'OMC, l'importance des négociations commerciales multilatérales dans la zone méditerranéenne et l'association des parlementaires dans les questions relatives aux négociations avec l'OMC, a ajouté la même source. La délégation algérienne sera conduite par M. Tahar Kelil, vice-président du Conseil de la nation et vice-président de l'APM.