Rencontre sur les cours constitutionnelles : M. Medelci aujourd’hui à la Principauté d'Andorre

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, participera, à partir d’aujourd’hui, à la rencontre scientifique internationale organisée par la Cour constitutionnelle de la principauté d’Andorre sur le thème «Les cours constitutionnelles, une garantie pour des sociétés démocratiques qualitatives», a indiqué un communiqué du Conseil.

M. Medelci présentera, lors de cette rencontre qui durera trois jours, un exposé sur l’expérience du Conseil constitutionnel en la matière et s’entretiendra avec ses homologues venant de plus de 40 pays participants à cette rencontre, a précisé le communiqué.

Lors de ces entretiens, le président du Conseil constitutionnel évoquera en outre les relations de la coopération bilatérale et les questions relatives à la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle dont la 5e assemblée générale se tiendra en 2020 à Alger, a ajouté la même source.