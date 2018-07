Annaba : 4.000 logements sociaux à l’arrêt

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a présidé hier, à Annaba la cérémonie d’attribution de 2006 logements, tous segments confondus, au profit de catégories sociales, dont les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale parmi lesquels des bénéficiaires des wilayas limitrophes. Il s’agit de 636 logements AADL, 698 logements promotionnels publics (LPP), 500 logements sociaux participatifs (LSP) et 172 logements publics locatifs (LPL). La cérémonie de remise des clefs s’est déroulée, en présence de cadres supérieurs de l’armée, des autorités de wilaya et des familles de bénéficiaires. Abdelwahid Temmar est intervenu pour souligner l’importance qu’accorde le Chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, à la prise en charge de la problématique du logement, relevant, à ce propos, l’effort financier croissant au secteur à travers notamment l’octroi dernièrement d’une enveloppe de 33 milliards de dinars rien que pour l’aménagement des nouvelles cités à travers le territoire national. ‘‘Nous continuerons l’opération d’attribution des logements, tous segments, jusqu’aux derniers programmes en cours conformément aux directives du Président de la République’’, a-t-il soutenu. Les victimes du terrorisme et les personnes aux besoins spécifiques bénéficieront du logement au même titre que les autres catégories sociales, a tenu à préciser le ministre qui a annoncé, par ailleurs, que la wilaya de Annaba vient de bénéficier de 1.000 logements supplémentaires AADL et 500 logements supplémentaires LPA. A propos des chantiers de plus de 4.000 logements sociaux à l’arrêt, le ministre a instruit le directeur de l’OPGI de prendre les dispositions nécessaires pour le redémarrage des travaux. Enfin, il a promis de revenir à Annaba pour présider la cérémonie de remise des clefs de 7.000 logements sociaux à la nouvelle ville de Draa Errich au profit de bénéficiaires de la seule commune de Annaba.

B. Guetmi