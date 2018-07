M. Djellab reçoit les ambassadeurs tanzanien et serbe

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a reçu à Alger les ambassadeurs de Tanzanie et de Serbie, respectivement, Omar Yussuf Mzee, et Aleksander Jankovic avec lesquels, il a évoqué les voies et moyens de promotion de la coopération économique multilatérale. Le ministre a mis en exergue "l'importance d'aplanir les difficultés qui entravent la fluidité de l'activité commerciale bilatérale, ce qui permet la réalisation d'un pas géant en matière des taux des échanges commerciaux". A ce propos, M. Djellab a souligné "le souci de l'Algérie d'attirer des investissements africains et européens, particulièrement tanzaniens et serbes, ce qui donnera un nouvel élan à l'économie nationale et consolidera la confiance de l'investisseur étranger dans le marché national".

Le développement et la consolidation des relations économiques et commerciales avec la Tanzanie et la Serbie "sont inscrits au titre des priorités du gouvernement algérien et entièrement soutenues par la direction politique".