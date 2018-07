Criminalité : 3 personnes arrêtées à Annaba

Trois personnes ont été placées sous détention préventive la semaine passée à Annaba pour vol d’un conteneur et association de malfaiteurs, indique un communiqué du commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale. Aussitôt alertés par les services de douane algérienne relevant de la direction d’Annaba sur l’affaire de disparition d’un camion transportant un conteneur, les éléments de la gendarmerie nationale ont intensifié les recherches. Ces dernières ont abouti à la découverte du camion et le conteneur volé, abandonné dans la wilaya d’El Tarf. Poursuivant les investigations, les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à identifier, récupérer la marchandise volée et l’arrestation de 10 personnes impliquées dans cette affaire, a précisé la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal d’El Hadjar. Ce dernier a écroué trois individus dans l’établissement de rééducation de Bouzaâroura tandis que les sept autres mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire, a jouté la même source. Le camion transportant le conteneur est porté disparu au moment de son transfert du port de Annaba vers le port sec de H’Djar Eddis, dans la commune d’El Bouni.

B. Guetmi