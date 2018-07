Une voiture se renverse à Constantine : 2 morts et 4 blessés graves

Un jeune homme, âgé de 20 ans, et une petite fille de 4 ans sont morts dans un accident de la route survenu jeudi à Constantine, au niveau de la portion de la RN 20 située entre les localités du Khroub et de Bounouara (commune d’Ouled Rahmoune). Il était 17 h 20 lorsque, pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule de marque Peugeot, avec à son bord 6 passagers, a dévié de sa trajectoire et s’est renversé. Intervenus promptement, les éléments de la protection civile de l’unité secondaire Guettouche El Djamaï du Khroub n’ont pu que constater le décès des deux victimes, ainsi que l’état grave dans lequel se trouvaient les autres occupants de la voiture, dont l’âge varie entre 4 et 28 ans, et souffrant de diverses blessures. Ces derniers ont été transportés en urgence à l’hôpital Mohamed Boudiaf du Khroub. Issam. B.