Saisie de 116,5 kg de kif traité

116,5 kg de kif traité ont été saisis jeudi dernier par des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes à Oran, Tlemcen et Ténès. Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont saisi, à Oran et Tlemcen (2e Région militaire) et Ténès (1re RM), 116,5 kg de kif traité, tandis que 775 comprimés psychotropes ont été saisis à El Oued (4e RM) et Tlemcen (2e RM)".

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, jeudi dernier à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), un contrebandier et saisi un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 1,3 tonne de denrées alimentaires, 5 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs et 2 téléphones satellitaires, alors que des tentatives de contrebande de 4.086 litres de carburants ont été déjouées à Tébessa, Souk-Ahras et El-Taref (5e RM).

Par ailleurs, des détachements combinés ont arrêté 8 immigrants clandestins à Tlemcen (2e RM) et Bordj Badji Mokhtar (6e RM).