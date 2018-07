MDN : Trois terroristes se rendent à Tamanrasset

"Il s’agit des dénommés Leksir Ahmed dit "Charaf Eddine", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, Lansari El-Taib dit "Abou Hamza", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et "Sekkouni Mohamed"dit "Abou Yahia", qui a rallié les groupes terroristes en 2014".

"Ces opérations ont permis, également, de récupérer trois pistolets -mitrailleurs et huit 8 chargeurs." Par ailleurs, des détachements de l’ANP "ont intercepté à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), 5 orpailleurs et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 2,9 tonnes de denrées alimentaires, 400 litres de carburant, 9 groupes électrogènes et 7 marteaux-piqueurs". En outre, des garde-côtes "ont saisi, à Mostaganem (2e RM), 30 kg de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté un individu en possession de deux fusils à Batna (5e RM)". D'autre part, des garde-côtes "ont déjoué à Annaba et Skikda (5e RM), deux tentatives d’émigration clandestine de 23 personnes, tandis que 27 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen (2e RM) et Ghardaïa (4e RM)".