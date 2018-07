M.Yousfi reÇoit l’ambassadrice de suède : Développer le partenariat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s’est entretenu hier avec l’ambassadrice de Suède, Mme Marie Claire Sward Capra, avec laquelle il a évoqué la coopération industrielle. Cet entretien a permis aux deux parties de passer en revue les relations économiques entre l’Algérie et la Suède, notamment dans le secteur industriel. M. Yousfi, qui s’est réjoui de la qualité de la coopération bilatérale dans ce secteur, a exprimé son souhait de développer davantage ce partenariat en l’étendant à d’autres filières, telles la fabrication des composants automobiles, la mécanique, l’électricité, l’électronique et le textile.