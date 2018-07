Algérie - Mexique : Promouvoir la coopération bilatérale

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier le nouvel ambassadeur du Mexique à Alger, Gabriel Rosenzweig, avec lequel il a examiné les moyens de promotion de la coopération et d'établissement d'un partenariat économique entre les deux pays, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Les deux parties ont évoqué l'intérêt accordé par les deux pays au développement des relations bilatérales, «en traduisant la volonté politique en coopération multiforme, notamment au plan économique, d'autant que les opportunités et moyens offerts sont à même d'établir un partenariat économique profitable aux deux pays». Ils ont cité également les facteurs à même «de hisser la coopération à de meilleurs niveaux, à travers l'échange d'expériences dans plusieurs domaines, notamment l'industrie et l'agriculture et le renforcement du rapprochement culturel, afin de consolider les liens d'amitié entre les peuples algérien et mexicain». (APS)