M. Bedda reçoit les ambassadeurs américain et roumain : Renforcement de la coopération parlementaire

Le ministre des relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a passé en revue, hier, avec les ambassadeurs des Etats-Unis, John Desrocher, et de Roumanie, Marcel Alexandru, l'état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir. M. Bedda a évoqué avec l'ambassadeur américain l'état des relations bilatérales dans le domaine parlementaire, soulignant "le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations de coopération et d'amitié dans tous les domaines".

Avec l'ambassadeur roumain, le ministre a passé en revue les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement par l'élargissement des volets de coopération parlementaire, notamment par la redynamisation du groupe d'amitié Algérie-Roumanie".