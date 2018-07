M. Necib évoque la coopération bilatérale avec l’ambassadrice de Cuba : Des résultats satisfaisants

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a reçu hier l’ambassadrice de Cuba, Mme Clara Margarita Polido Escandell, avec qui il a discuté de l’état de la coopération bilatérale dans le secteur des ressources en eau. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus notamment du contrat d’assistance technique avec l’Agence nationale des Barrages (ANBT). Dans ce sens, les deux parties ont formulé leur souhait de promouvoir davantage cette coopération à travers l’installation du comité technique mixte conformément au mémorandum d’entente signé entre les deux parties le 7 octobre 2015 afin d’identifier de nouveaux axes de coopération.



Installation mi-septembre du comité bilatéral de suivi du partenariat algéro-cubain



Le comité bilatéral de suivi du partenariat algéro-cubain dans le domaine de la santé sera installé vers mi-septembre, ont convenu hier le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et l'ambassadrice de Cuba, Mme Clara Margarita Polido Escandell. La création de ce comité a été décidée lors de la récente visite en Algérie du ministre cubain de la Santé.

Les deux responsables qui ont procédé à un large tour d'horizon de la coopération bilatérale et des perspectives de son développement ont également "approfondi la question de la coopération dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant".

Ils ont décidé, à cet effet, d'œuvrer dans le sens de "mettre l'expérience cubaine au service des programmes d'amélioration de la prise en charge de la femme enceinte en Algérie".