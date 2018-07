M. Yousfi reçoit l'ambassadrice suisse : Promouvoir la coopération industrielle

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s'est entretenu hier avec l'ambassadrice de Suisse, Mme Muriel Berst Kohen, avec qui il a évoqué la coopération dans le secteur industriel, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cet entretien a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération entre l'Algérie et la Suisse dans le domaine industriel ainsi que les voies et moyens de leur promotion, note la même source.

Dans ce sens, le ministre a exprimé la volonté de l'Algérie de tirer profit de l'expérience des entreprises suisses, notamment dans les domaines de la pharmacie, de l'agroalimentaire et de la formation. Pour sa part, la diplomate suisse a mis en avant les opportunités de partenariats.