Conférence des ministres africains de la Culture : M. Azzedine Mihoubi à Durban

Les travaux de la Conférence des ministres africains de la Culture, à laquelle prendra part le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, débuteront jeudi prochain à Durban en Afrique du Sud. Les ministres de la Culture des pays membres de l'Union africaine participant à cette réunion, qui se poursuivra vendredi, examineront la question de "l'accès à l'information" en rapport avec l'Agenda 2063 de l'UA. Adoptée en 2015 par la Commission de l'UA, cet agenda repose sur plusieurs axes à développer d'ici à l’horizon 2063, notamment dans le secteur de la culture à travers la mise en place d’une "stratégie panafricaine basée sur le respect de la diversité religieuse et linguistique et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel africain", en particulier. Mihoubi prendra également part à la cérémonie d'ouverture du Sommet des bibliothèques publiques africaines.