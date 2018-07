La température dépasse 48 degrés : 6 wilayas du Sud concernées

"Suite à l'établissement d'une vague de chaleur sur le sud du pays durant les prochaines échéances, des températures caniculaires atteignant ou dépassant localement 48 degrés Celsius ont été enregistrées dans plusieurs wilayas, hier, alors que le phénomène se poursuivra aujourd’hui", selon le BMS de l'Office national de météorologie. Les wilayas concernées sont : Biskra, El Oued, Ouargla, la partie est de Ghardaïa, Adrar et le nord de Tamanrasset, précise la même source.

L'ONM a également publié une carte de vigilance annonçant de fortes chaleurs dans quatre wilayas de l'est du pays (Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Khenchela et Tébessa).