Météo : Hausse des températures dans 17 wilayas

L'Office national de météorologie a publié hier une carte de vigilance concernant une hausse des températures dans 17 wilayas de l'Est et du Sud, tandis que les températures demeurent saisonnières dans les wilayas du Centre avec une hausse du taux d'humidité. Cette vague de chaleur enregistrée depuis vendredi, durera jusqu'à aujourd’hui où elle commencera à s'estomper dans les wilayas de l'Est puis dans les wilayas du Sud à partir de demain. Il s'agit de Guelma (46 degrés), Annaba (45), Skikda et El Tarf (44), Bouira, El-Oued et Ouargla (43), tandis que le mercure a dépassé les 45 degrés au centre du Sahara. Cette hausse est due à la montée d'un courant chaud des régions du Sahara et des Oasis vers le Nord, une baisse notable des températures sera enregistrée à partir d’aujourd’hui dans les régions est.

La vague de chaleur ressentie au centre du pays s'explique par "la hausse du taux d'humidité qui a atteint 75% dans les régions côtières, précisant que les températures enregistrées dans ces régions "demeurent saisonnières" notamment à Alger avec 31 degrés.