Sonatrach : Le Pdg rencontre à Washington les dirigeants de plusieurs compagnies

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, s’est entretenu à Washington avec les dirigeants d’Air Products & Chemicals, Solar Turbines, Hyundai Engineering et de Kellog Brown & Root (KBR) avec lesquels il a abordé les possibilités de partenariat dans le raffinage, le GNL et les gaz industriels. M. Ould Kaddour a tenu une réunion avec le vice-président d’Air Products & Chemicals, Samir J. Serhan, dont le groupe est déjà présent en Algérie à travers la joint-venture Hélios spécialisée dans la production d’hélium.

Les discussions ont été centrées sur le projet de construction d’une usine de gaz industriels à Haoud Berkaoui, près de Ouargla, que le groupe américain a proposé de construire en mode BOT (Built Operate Transfer), a déclaré M. Ould Kaddour à l’issue de ces discussions.

Plus grand fournisseur d’hydrogène et d’hélium au monde, Air Products & Chemicals est aussi leader mondial de l’approvisionnement pour les marchés à forte croissance comme les matériaux pour semi-conducteurs, l’hydrogène de raffinerie, la gazéification du charbon et la liquéfaction du gaz naturel. M. Ould Kaddour s’est également entretenu avec le PDG de Solar Turbines, Pablo Koziner. L’équipementier spécialisé dans la fabrication des turbines à gaz industriel vient de développer une usine de maintenance en Algérie. Il a eu aussi des discussions avec le président de la division Process Plant de Hyundai Engineering, qui a exprimé le souhait de son groupe de revenir travailler en Algérie avec l’amélioration des conditions de l’investissement.

Le groupe sud-coréen, spécialisé dans les grands projets internationaux a déjà soumis une offre pour la réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud, a indiqué le PDG de Sonatrach.

A l’instar de Hyundai Engineering, l’Américain Kellog Brown & Root (KBR) a également manifesté son intérêt de retourner en Algérie. M. Ould Kaddour a eu une discussion dans ce sens avec le président en charge de la construction et de l’Engineering de KBR, Farhan Mujib.