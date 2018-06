M. Djellab s’entretient avec les ambassadeurs suédois et néerlandais

Renforcement du partenariat bilatéral

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu jeudi, lors de deux rencontres distinctes, les ambassadeurs de Suède et des Pays Bas à Alger, respectivement Mme Marie-Claire Sward Capra et M. Robert Van Embden, avec lesquels il a examiné les voies et moyens de promouvoir et développer la coopération et renforcer le partenariat bilatérale.

Il a été question d'échanger les points de vue sur les voies et moyens de renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et les deux pays, à savoir la Suède et les Pays-Bas notamment en matière d'exportation des produits agricoles algériens, en abondance en quantité et en qualité vers l'Europe via la Suède et les Pays-Bas, précise le communiqué.

Les deux rencontres étaient également une opportunité pour évaluer le partenariat entre l'Algérie, la Suède et les Pays-Bas, qui remonte à une longue date et s'est renforcé au fil des années. Par ailleurs, le ministre a mis en avant l'intérêt de son secteur à tirer profit de l'expérience suédoise et néerlandaise dans des domaines dont a besoin l'Algérie.

