M. Yousfi reç oit l’ambassadeur de Chine : Coopération dans l’industrie et les mines

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi l'ambassadeur de Chine, Yang Guang Yu, avec lequel il a évoqué le renforcement de la coopération bilatérale, essentiellement dans les domaines industriel et minier. M. Yousfi a souhaité, à cet effet, une accélération des discussions en cours sur certains projets de partenariat dans le secteur minier qui comprend des projets stratégiques dont le phosphate et le fer. De même, le ministre a invité les entreprises chinoises à venir investir dans la fabrication des pièces de rechange, au regard des «opportunités importantes de l'industrie mécanique en Algérie». Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a réaffirmé l'intérêt que porte son pays pour le marché algérien eu égard «au potentiel industriel et minier qu'il offre». Dans ce sens, il a fait part de la volonté des compagnies chinoises d’investir en Algérie, notamment, dans les domaines de l'industrie automobile et des mines. (APS)