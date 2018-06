Bedoui reçoit les ambassadeurs de Bahreïn et de Croatie : Des domaines d’intérêt commun

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a examiné jeudi avec les ambassadeurs du Bahreïn et de Croatie à Alger, respectivement Fouad Sadek El Baharna et Marin Andrijasevic les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. M. Bedoui a reçu au siège de son département ministériel l'ambassadeur du Bahreïn où les deux parties ont salué les relations «fraternelles solides» entre les deux pays, exprimant leur volonté de hisser le niveau de la coopération bilatérale dans les différents domaines relatifs au secteur ministériel, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il a reçu, en outre, l'ambassadeur de Croatie lors d'une rencontre qui a constitué «une opportunité de mettre en exergue la profondeur des relations historiques entre les deux pays et d'évoquer les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun notamment la sécurité, la formation et la coopération décentralisée». (APS)