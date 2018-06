Reddition de deux terroristes à Tamanrasset

‘‘Le terroriste dénommé ‘‘Radjaa Hafed Ben Cheikh’’, dit ‘‘Youcef’’, s’est rendu, le 27 juin aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire)”. “Ledit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, était en possession d’un pistolet mitrailleur Kalachnikov et de munitions”.Un détachement de l’ANP “a récupéré, lors d’une patrouille de recherche et de fouille aux frontières sud du pays à In Guezzam, une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, un lance-roquettes , une roquette et une charge propulsive, un canon pour la mitrailleuse lourde 12,7 mm, et une importante quantité de munitions . Par ailleurs , un détachement de l’ANP “a mis en échec, à In Guezzam, une tentative de contrebande de 3,575 tonnes de denrées alimentaires”, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale “ont intercepté, à Oran (2e RM), un narcotrafiquant en possession de 3.270 comprimés psychotropes”. De même, 25 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen”. Un autre terroriste s’est rendu, hier, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d’un pistolet automatique Kalachnikov et d’un chargeur garnis, il s’agit en l’occurrence “du dénommé «Okbaoui Badi», dit «Abou El-Hassane», qui avait rallié les groupes terroristes en 2012”. (APS)