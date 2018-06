7 kg de kif traité saisis à Relizane et El-Oued

“Des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 28 juin, à Relizane (2e Région militaire) et El-Oued (4e Région militaire), 6,9 kg de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a arrêté, à In Guezzam (6e Région militaire), un contrebandier à bord d’un véhicule tout-terrain et a saisi 7 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande”.

“Des tentatives de contrebande de plus de 10.700 litres de carburants ont été déjouées à Tébessa et El-Tarf (5e Région militaire), alors que 161.440 unités d’articles pyrotechniques ont été saisies à El-Oued (4e Région militaire)”. Par ailleurs, des garde-côtes “ont mis en échec à Tlemcen (2e Région militaire), une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes à bord d’une embarcation.