Création de l’école nationale des ingénieurs de la ville : Le décret exécutif publié au JO

Le décret exécutif no 18-164 du 14 juin 2018 portant création, organisation, fonctionnement et missions de l'École nationale des ingénieurs de la ville (ENIV) a été publié au Journal officiel no 37. Selon le texte, l'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé dans la wilaya de Tlemcen et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle chargé des Collectivités locales.

Ainsi, des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre chargé des Finances, lit-on dans le décret. S’agissant de ses missions citées dans l’article 4, l’école est appelée à assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels relevant du secteur du ministère chargé des Collectivités locales dans les domaines liés à la gestion urbaine et environnementale. À ce titre, elle est chargée, notamment d'assurer la formation des cadres de conception appartenant aux filières «gestion technique et urbaine» et «hygiène, salubrité publique et environnement», ainsi que l'organisation des actions de perfectionnement au profit des fonctionnaires de l'administration territoriale, de la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi et la formation préalable à la promotion dans certains grades, de participer à l'élaboration et à la validation des programmes de formation initiées par la tutelle dans le domaine de la gestion urbaine et environnementale. Outre ces missions, elle assure aussi un rôle d'expertise dans les domaines de la gestion urbaine et environnementale, note le même texte.