Prix du président de la république du journaliste professionnel : Réunion d’évaluation

Le Jury du Prix du Président de la République du Journaliste Professionnel, dans sa quatrième édition, s’est réuni aujourd’hui, mercredi 27 juin 2018, pour une évaluation des travaux de lancement de la quatrième édition du Prix. Dans ce cadre le Jury indique avoir pris l’ensemble des dispositions utiles pour permettre et faciliter la réception, le traitement, l’étude et l’évaluation de toutes les candidatures entrant dans les catégories retenues par le Prix et demeurer mobilisé pour la pleine réussite de celui-ci.

Le Jury a tenu à rappeler l’importance du thème de la quatrième édition de ce prestigieux prix de référence et portant sur le "Vivre ensemble en paix", retenu suite à la proclamation de la "Journée Internationale du vivre ensemble - le 16 mai de chaque année- par l’Assemblé générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’initiative de l’Algérie.

Le Jury a souligné que ce thème s’inscrit en droite ligne de l’histoire récente de notre pays, ainsi que des valeurs pérennes de paix, de tolérance, d’ouverture et de solidarité issues de la profondeur historique de notre nation.

Le jury a indiqué que ce thème se prête à un traitement médiatique aussi riche que varié et ouvre des perspectives de sujets journalistiques, au plan historique, politique, religieux, éducatif, culturel, environnemental et socio-économique, tant nationaux qu’internationaux.

A ce titre, le Jury appelle l’ensemble des journalistes professionnels à une large participation dans l’ensemble de ces domaines couverts par la thématique du « Vivre ensemble en paix ».

Le jury du prix, comptant onze membres, présidé par Mouloud Achour, est composé d’Ahmed Benzelikha, Djamel Bouadjimi, Ahmed Hamdi, Achour Cheurfi, Hamidou Benomari, Moussa Boudehane, Djahida Mihoubi, Mohamed Zebda, Abdelwahab Djakoune et Naciria Ait-Salhat.