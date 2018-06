M. Medelci reçoit l’ambassadeur américain

Le président du Conseil constitutionnel (CC), Mourad Medelci, a passé en revue hier à Alger, avec l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Alger, John P. Desrocher, les moyens et voies de coopération entre le CC et la Cour suprême américaine. La rencontre entre les deux parties a porté sur "la révision de la Constitution de 2016, notamment les nouvelles prérogatives conférées au Conseil Constitutionnel et les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité, visant essentiellement à renforcer la démocratie dans notre pays".