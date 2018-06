M. Guitouni s’entretient avec des Pdg de groupes pétroliers américains

Les problématiques de la chaîne gazière

Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu, lundi à Washington, avec les PDG des compagnies pétrolières américaines Chevron et ExxonMobil, respectivement Mike Wirth et Darren Woods. Les parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements dans le domaine des industries des hydrocarbures en Algérie. Cette rencontre s'est tenue en marge de la 27e conférence mondiale sur le gaz qui se tient du 25 au 29 juin dans la capitale fédérale américaine.

M. Guitouni était accompagné du PDG de Sonatrach, des présidents de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et de l'Autorité de régulation des hydrocarbures, ainsi que de l’ambassadeur d'Algérie aux États-Unis. Par ailleurs, le ministre a pris part lundi à un panel sur la géopolitique du gaz naturel, qui a réuni les PDG des grandes compagnies énergétiques mondiales, de hauts représentants gouvernementaux, des membres du Congrès américain et de décideurs politiques.

Cette conférence mondiale sur le gaz est l’une des plus importantes réunions mondiales de l'industrie du gaz. Conduite depuis 1931 par l'Union internationale du gaz (IGU), cette manifestation triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel, tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques, commerciales et techniques auxquelles est confrontée toute la chaîne gazière.