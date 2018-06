M. Yousfi et l’ambassadeur russe évoquent le partenariat industriel

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de Russie, Igor Bellaev, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération économique et le partenariat entre les deux pays, a indiqué le ministère, dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont ainsi examiné la coopération économique entre l'Algérie et la Russie, notamment dans les secteurs industriel et minier, et les moyens de renforcer le partenariat entre les entreprises des deux pays, ajoute la même source. Ils ont énuméré les secteurs qui peuvent faire l'objet de projets de partenariat entre les deux pays, comme la sidérurgie, l'industrie mécanique, pharmaceutique et l'industrie minière, précise le communiqué. À ce titre, le ministre a appelé à explorer les potentialités de coopération qui existent entre les entreprises des deux pays dans ces domaines.