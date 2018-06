M. Bedoui reçoit le directeur général de la Défense civile saoudite

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu, hier à Alger, le directeur général de la Défense civile du Royaume de l’Arabie saoudite, le lieutenant général Sulaiman Bin Abdellah El Amro. Dans une déclaration à l’issue de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, le responsable saoudien, a précisé que sa visite en Algérie «a permis d’échanger avec la Protection civile algérienne diverses informations sur les mesures et exigences de la sécurité des Hadjis», et d’aborder avec M. Bedoui les différents sujets en la matière.