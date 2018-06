DIPLOMATIE

M. Messahel reçoit le nouvel ambassadeur de la Corée du Nord



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu, hier à Alger, M. Chang Sik Song, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique le ministère des Affaires étrangères.



Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur d’Ukraine



Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de

M. Soubkh Maksym Aliyovych, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique le MAE.