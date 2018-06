Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : Une délégation parlementaire à Strasbourg

Le Parlement prendra part aux travaux de la troisième phase de la session ordinaire qui se tiendra du 25 au 29 juin à Strasbourg. L'Algérie sera représentée aux travaux de cette session par Rachid Bougherbal, membre du Conseil de la Nation.

L'ordre du jour de la réunion comprend des débats autour de plusieurs thèmes, dont la situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie, l'examen des demandes d'asile, la création de centres d'accueil sécurisés pour les réfugiés à l'étranger, les retombées de la politique d'asile et de l'immigration de l'Union européenne sur les droits de l'Homme, la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, la promotion de l'égalité entre les deux sexes et l'accès de la femme à l'enseignement dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.