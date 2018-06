APS - IRNA : M. Kacha à Téhéran

Le directeur général de l’agence Algérie presse service (APS), Kacha Abdelhamid, s’est rendu samedi à Téhéran pour une visite entrant dans le cadre de l’approfondissement des relations avec l’agence de presse iranienne (IRNA). L’APS et l’IRNA sont liées par un mémorandum, signé en février dernier à Alger, en vertu duquel les deux parties sont appelées à coopérer dans le domaine de l’échange, du partage et du transfert de photos, de nouvelles, de films et d’infographies. Les deux parties avaient convenu, selon les termes de cet accord, à organiser conjointement des expositions de photos, et de tenir des ateliers de formation pour les journalistes.