M. Bedoui reçoit les ambassadeurs américain et japonais : Renforcement de la coopération

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a examiné hier à Alger avec les ambassadeurs des Etats-Unis et du Japon à Alger, respectivement John P. Desrocher et Kazuya Ogawa, les voies et moyens de renforcer la coopération dans divers domaines. Lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur américain, M. Bedoui a évoqué "les moyens de renforcer et de promouvoir l'investissement en faveur du développement local". Les deux parties ont exprimé leur volonté d'"échanger les expériences et expertises dans les domaines d'intérêt commun". Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a reçu l'ambassadeur japonais qui lui a rendu une visite de courtoisie et avec lequel il a évoqué "le renforcement des relations bilatérales et les moyens de les raffermir dans les domaines communs".