Sûreté nationale : Journées d’information à Djelfa

La 77e édition des journées d'information sur les missions des services de la sûreté nationale sera organisée à partir de lundi à Djelfa, a annoncé la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L'événement englobera diverses activités, qui seront abritées par la maison de la culture Ibn-Rochd du chef-lieu de wilaya, le complexe sportif Brahimi-Lakhdar et la cité L'khounia de Djelfa, a-t-on indiqué. Inscrite au titre de la mise en application de la politique de police de proximité, la manifestation vise à informer le large public sur le niveau de développement atteint par la Police algérienne, de même que la place qu'elle occupe aux plans régional et mondial, a-t-on ajouté. L'opportunité permettra au citoyen djelfi de connaître de plus près les différentes missions dévolues à ce corps sécuritaire, ainsi que les moyens mis en œuvre par ses éléments pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens et lutter efficacement contre le crime sous toutes ses formes.