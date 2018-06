ONG africaines : 2e Conférence internationale en novembre à Alger

La 2e Conférence internationale des ONG africaines, membres du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), se tiendra du 19 au 21 novembre à Alger. Placée sous le thème «Préparer l'Afrique au défi de la crise migratoire et du développement économique et social du continent dans le cadre d'une préparation accrue et d'un partenariat solide entre société civile, pouvoirs publics et secteur privé», cette 2e conférence s'inscrit dans la continuité des recommandations de la 1ère Conférence, tenue en décembre 2017 dans la capitale guinéenne, Conakry. Parmi les principaux objectifs retenus dans le cadre de cette conférence, figure notamment la préparation d'une stratégie commune pour faire entendre la voix de l'Afrique dans toute sa composante économique, politique et sociale, en vue du prochain «Forum mondial sur la migration et le développement», qui se tiendra du 5 au 7 décembre au Maroc, ainsi que la «Conférence internationale sur la migration 2018», organisée par l'ONU, aussi au Maroc les 10 et 11 décembre prochain.