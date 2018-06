Skikda : Découverte du cadavre d’un terroriste

«Une opération de recherche menée dans la localité de Koudiet Ras R'deb, commune de Tamalous, au sud-ouest de Skikda (5e Région militaire), a permis la découverte du cadavre du terroriste Bensghir Abdennacer, alias «Abou Zakaria», qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, alors qu'un autre détachement a découvert et détruit deux casemates lors d'une opération de ratissage menée dans la zone de Oued Djenan Sahel, commune de Ain Zouit, wilaya de Skikda».



Trois terroristes se rendent à Tamanrasset



Trois terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire». «Il s’agit des dénommés: «Ghedir Mohamed Tarek», dit «Abou Ali» qui a rallié les groupes terroristes en 2014, de «Messous Miloud», dit «Abou Saïd» qui a rallié les groupes terroristes en 2015, et de «Gharbi Belkacem», dit «Abou Fatima Al-Zahraa», qui a rallié les groupes terroristes en 2015», souligne le MDN. L’opération «a permis, également, de récupérer trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et neuf chargeurs garnis.