Pour cause de tricherie : 39 candidats disqualifiés à Tébessa et Ghardaïa

Au total 35 candidats ont été disqualifiés dans la wilaya de Tébessa, durant les deux premiers jours de ces épreuves, pour tricherie, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de l’éducation. Les candidats ont tenté de tricher en utilisant différents moyens, dont des smartphones. Certains candidats disqualifiés ont été pris en flagrant délit de tricherie, avec «des bouts de papier» sur lesquels étaient écrites des leçons. Les mis en cause, pris en flagrant délit de tricherie, ont été disqualifiés.

Quatre tentatives de tricherie ont été signalées et déjouées à Ghardaïa durant les deux premiers jours des épreuves, a-t-on appris hier auprès de la direction de l’éducation de la wilaya. Ces cas ont été enregistrés dans la commune d’El-Atteuf, où les candidats ont tenté de tricher en utilisant des smartphones. Les mis en cause ont été disqualifiés, leurs portables confisqués comme preuve et des procès-verbaux ont été établis et feront l'objet de mesures disciplinaires à caractère pédagogique.