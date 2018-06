Mascara : L’espoir malgré le stress

À la troisième journée du bac, l’opération se déroule dans de bonnes conditions sur le plan organisationnel, tant tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les services de la wilaya. Les candidats abordés à la sortie des centres d’examen nous ont fait part de leurs impressions quant aux épreuves des quatre premières journées jugées abordables. Toutefois, les candidats des filières littéraires ont trouvé que l’épreuve de philosophie était très difficile et a trait au programme de la fin du troisième trimestre, période pendant laquelle les professeurs étaient en grève et certains candidats des filières de gestion économie et maths ont déclaré qu'ils n'avaient pas été autorisés à utiliser la calculatrice. Toutefois, «le premier examen de langue arabe était facile», estime Noria, 19 ans. Cette candidate libre, habitant Maoussa, passe son bac pour la première fois, en filière «Lettres et Langues étrangères». Même constat de sa copine, Leila, venue d’El-Bordj, qui passe le bac pour la deuxième fois. «C’est un examen à la portée de tout le monde. Cette première épreuve est très abordable, elle nous aide au moins à nous débarrasser de tout le stress qu’on avait avant l’examen», dit-elle. Salah-Eddine Bourghida, 17 ans, candidat en classe «Mathématiques» dans le même lycée, est satisfait. Mais l’épreuve de mathématiques, pour certains candidats, est jugée compliquée par beaucoup de candidats en filières littéraires, comme nous l’a confié G. Bakhti. L’épreuve de maths n’est pas essentielle, selon ce candidat, même si toutes les questions, nous dit M. Abed, PES de mathématiques, faisaient partie intégrante du programme. Sid Ahmed, candidat libre, armé d’une volonté et d'un courage inébranlables, passe le bac pour la cinquième fois, après une rupture de plus de 20 ans. Un vrai exemple de détermination, un vrai challenge pour ces deux non-voyants qui, en dépit de cet handicap, sont plus qu’optimistes, pour avoir bien travaillé durant ces premières épreuves.

A. Ghomchi