Médecins résidents : Reprise du service

Les médecins résidents, en grève depuis plus de 8 mois, ont décidé, vendredi et à la majorité, de geler leur mouvement de contestation et de reprendre le travail, à compter d’aujourd’hui, a-t-on appris auprès du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA).

Cette décision a été prise au terme d’une assemblée générale, a précisé le délégué du CAMRA pour la wilaya de Sétif, Nazim Soualili. Sur les 13 facultés de médecines, 10 ont voté pour la reprise du travail et le gel de la grève. Les délégués des facultés de Tizi Ouzou, Blida et Batna se sont opposés à cette décision. Les médecins relevant de ces facultés seront amenés à suivre la décision de la majorité, a-t-il commenté, avant d’insister qu’il s’agit d’un «gel», et non d’un «arrêt définitif» de la grève.