Complot contre la sécurité de l’état : Un individu écope de trois ans de prison

Le tribunal criminel de Tiaret a condamné jeudi à trois ans de prison ferme un individu reconnu coupable de «complot avec des terroristes contre la sécurité de l’État et l’unité nationale». Les faits de cette affaire remontent, selon l’arrêt de renvoi, à novembre 2017, lorsque fut dévoilée une relation de cet individu de nationalité étrangère avec des éléments affiliés à l’organisation autoproclamée «État islamique» (EI), dont un impliqué dans l'attentat terroriste visant le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret, le 31 août 2017. Les services de la Gendarmerie nationale avait procédé à l’arrestation du mis en cause, le 18 novembre 2017, dans la commune frontalière d'Oum Teboul, dans la wilaya d'El-Tarf. Le prévenu est poursuivi pour «attentat, sabotage, constitution d’un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’État et l’unité nationale, et usurpation d'identité pour contacter les éléments terroristes».