Lutte contre le terrorisme : conférence internationale la semaine prochaine à l’ONU

Les chefs d'agences de lutte antiterroriste du monde se réuniront pour la première fois la semaine prochaine au siège de l'ONU à New York, a déclaré le chef du Bureau de la lutte contre le terrorisme de l'ONU, Vladimir Voronkov. Cette conférence donnerait à ceux qui mènent la lutte du niveau local au niveau international la chance d'afficher leur «unité» et de discuter entre professionnels, a indiqué le Secrétaire général adjoint et chef du Bureau de la lutte contre le terrorisme, estimant que pour vaincre les groupes terroristes tels que l'organisation autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech), il faut impliquer aussi bien les communautés locales que l'Etat et la coopération internationale. La conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme, qui aura lieu jeudi et vendredi prochains, se concentrera sur le renforcement de la coopération «pour combattre une menace terroriste en évolution».